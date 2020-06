Wakacje kredytowe dla osób dotkniętych skutkami pandemii. Jest podpis

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą czwarty pakiet antykryzysowy - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy wprowadzają między innymi dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Ustawa reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

Chodzi o rządową ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Przepisy podpisane przez prezydenta wprowadzają między innymi dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez pandemię. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia.

Na dopłaty ma być przeznaczone około 570 milionów złotych, a według rządu ma to wygenerować pożyczki o wartości ponad 30 miliardów złotych. Dopłaty mają być wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania. Środki w Funduszu mają pochodzić między innymi z wpłat z budżetu państwa, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach, z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, czy z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wakacje kredytowe

Ustawa wprowadza też przepisy dotyczące wakacji kredytowych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do trzech miesięcy.

Zawieszenie ma nastąpić automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. "Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące" - czytamy w ustawie. Kredytobiorcy będą składali oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wniosek będzie zawierał: oznaczenie kredytobiorcy; oznaczenie kredytodawcy; oznaczenie umowy o kredyt; wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy; a także oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Co ważne, to konsument sam zdecyduje, czy zawiesi spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia.

Zapobieganie wrogim przejęciom

Ustawa wydłuża do 28 czerwca okres, w którym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Poprawka zakłada także, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.

Tarcza 4.0 przewiduje ponadto złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Ustawa stanowi między innymi, że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tak zwanego funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanym przez niego sytuacjom kryzysowym. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Ustawa zakłada ponadto podwojenie udziałów powiatów, w tym miast prezydenckich w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Poprawki Senatu

W piątek Sejm przyjął 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0. Znaczna część z nich to poprawki legislacyjne opracowane przez senackich prawników. Według Senatu doprecyzowują one przepisy, eliminują wątpliwości interpretacyjne, korygują dostrzeżone uchybienia i luki, czy usuwają błędy legislacyjne czy regulacje bezprzedmiotowe.