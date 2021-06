"To były bardzo trudne dyskusje". Minister klimatu o negocjacjach z Czechami

- To były bardzo trudne dyskusje. Będziemy je kontynuować. Uzgodniliśmy ze stroną czeską, że wracamy do stołu negocjacyjnego jutro rano - poinformował Kurtyka, wychodząc z czeskiego ministerstwa środowiska w Pradze. Dodał też: - Czujemy odpowiedzialność, czujemy też, że stosunki polsko-czeskie powinny być jak najszybciej wyprostowane. Umowa po obydwu stronach pomogłaby nie tylko stosunkom polsko-czeskim, ale także lokalnym społecznościom.

Wcześniej - w przerwie we wtorkowych rozmowach - Kurtyka w rozmowie z dziennikarzami był pytany to, kiedy należy spodziewać się porozumienia ze stroną czeską. Jak podkreślił, chciałby, żeby rozmowy szły jak najszybciej. - Mamy taką świadomość, że każdy dzień się liczy. Ale te rozmowy nie są łatwe, one są bardzo trudne, bardzo intensywne, więc w tym momencie trudno mi przesądzać - wyjaśnił szef MKiŚ.