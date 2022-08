Koniec z wzywaniem do urzędów. "Chcemy oddać Polakom ich czas"

Kończymy z praktyką wzywania Polaków do składania osobistych wyjaśnień w urzędach - powiedział podczas konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zmiany mają wejść od 2023 roku. Zdaniem szefa resortu "techniki zdalnej komunikacji są rozwijane w wystarczający sposób, aby obywatel lub przedsiębiorca mógł to robić bez konieczności wychodzenia z domu".

Obecne przepisy

"Uciążliwość stanowią nie tylko sztywne godziny pracy urzędów. Dla przeciętnego obywatela niejednokrotnie wiąże się to co najmniej z utratą kilku godzin na dojazdy i wyjaśnienia, a nierzadko z koniecznością wykorzystania dnia wolnego. W przypadku niestawiennictwa, wzywanemu grozi kara w wysokości od 50 do 200 zł" - wyjaśnia resort.

Według szacunków MRiT skala wezwań do osobistego stawiennictwa może dotyczyć co najmniej 2,5 mln przypadków rocznie. W niektórych urzędach, w ubiegłym roku, w ten sposób rozpatrywanych było średnio nawet 25 proc. postępowań.

Zdalna odpowiedź z pierwszeństwem

"Proponowane zmiany będą elementem ustawy deregulacyjnej, która jesienią zostanie skierowana do Wykazu Prac rządu. Będzie obejmować komponenty odnoszące się do każdego etapu działalności gospodarczej: rozpoczynania, rozwoju oraz przekazania firmy w ręce następców, będą skierowane zarówno do młodych przedsiębiorców, jak również do osób zaawansowanych wiekowo" - czytamy.