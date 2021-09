Zmiany dla części użytkowników telefonów na kartę. Kancelaria premiera wyjaśnia

Rząd szykuje zmiany dla posiadaczy kart prepaid. W ciągu 6 miesięcy od wygaśnięcia konta mają oni mieć możliwość zwrotu niewykorzystanych środków. Jeżeli tego nie zrobią, pieniądze trafią do rządowego funduszu szerokopasmowego. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie od połowy przyszłego roku, ale zależy to od przebiegu prac w parlamencie - poinformowała TVN24 Biznes Joanna Dębek z Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Użytkownik usługi prepaid zanim zacznie wykonywać połączenia, musi doładować konto odpowiednią kwotą. Środki trzeba jednak wykorzystać w określonym czasie, jeżeli termin ważności minął, połączenia są blokowane. W przypadku brak kolejnych doładowań, pieniądze pozostałe na koncie trafiają do operatorów. Teraz ma się to jednak zmienić.

Karta prepaid - zmiany

Ustawa ma bowiem zagwarantować konsumentom możliwość zwrotu środków w ciągu sześciu miesięcy od wygaśnięcia ważności konta. Pieniądze będą zwracane na wniosek konsumenta. "Jest to kierunek rekomendowany przez UOKiK i Komisję Europejską - w związku z nadużyciami w realizacji uprawnień konsumentów do odzyskania środków" - wskazała przedstawicielka Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kwestią prepaidów u największych sieci komórkowych w Polsce zajmował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzje Urzędu w tej sprawie zapadały w ubiegłym roku. W lutym prezes UOKiK wydał decyzję wobec spółki Polkomtel, operatora sieci Plus , na którą nałożył ponad 20 milionów złotych kary. Do zwrotu pieniędzy odbiorcom zobowiązały się natomiast T-Mobile , Orange i Play .

Zgodnie z nowymi przepisami, po sześciu miesiącach niewykorzystane środki mają trafiać nie jak obecnie do operatorów komórkowych, tylko do funduszu szerokopasmowego. "Środki nie trafią do budżetu państwa tylko do powołanego na wniosek Komisji Europejskiej funduszu szerokopasmowego, z którego finansowane będą projekty związane z poprawą dostępu do szybkiego internetu oraz lepszym wyposażeniem w sprzęt placówek oświatowych" - wyjaśniła Joanna Dębek.