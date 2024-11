Jak nie dać się nabrać na fałszywe promocje w Black Friday i Cyber Monday?

Zgodnie z amerykańską tradycją, Black Friday obchodzony jest w piątek następujący po Dniu Dziękczynienia i w tym roku wypada on 29 listopada . Z tej okazji również sklepy w Polsce szykują oferty dla klientów i kilkudniowe promocje.

Jak nie dać się nabrać w Black Friday i Cyber Monday?

"Reklamy, chwyty marketingowe, kuszące promocje i… odroczone płatności. To gotowy przepis na nadmierne kupowanie i zadłużanie się" - podkreślił na swojej stronie UOKiK .

"Nie zadłużaj się, by skorzystać z 'wyjątkowych okazji'. Sprawdź, czy Cię stać!" - zaapelował.

"Oszczędzasz, bo w promocji? Pamiętaj, to nie oszczędność, to wydatek. Widzisz promocję? Sprawdź, czy widzisz też najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. Porównuj ceny w innych sklepach. Sklepy konkurują o klientów - daj o siebie powalczyć. Sprawdź, czy ten sam produkt kosztuje mniej w innym sklepie" - takie wskazówki dla konsumentów przygotował UOKiK.

Dodał też: "Zaplanuj budżet. Łatwiej kontrolujesz wydatki, gdy wyznaczasz sobie limit. Gdy płacisz gotówką, widzisz, jak pieniądze znikają. To urealnia wydatki i sprzyja Twojej kontroli nad nimi. Sprawdź, czy Cię stać. Każde zobowiązanie finansowe ma swój termin. A co, jeśli będzie ich wiele w tym samym czasie? Będzie Cię stać?".

Fałszywe promocje w Black Friday i Cyber Monday

Z opublikowanego w ubiegły wtorek raportu UCE Research wynika, że 64,2 proc. Polaków zamierza skorzystać z okazji zakupowych w ramach Black Friday . 18,9 proc. nie zamierza korzystać z tej możliwości, a 16,9 proc. jeszcze nie wie, co zrobi. Według innego badania, PMR Market Experts, w Czarny Piątek Polacy raczej planują zakupy online - zakupy wyłącznie internetowe zamierza zrobić 48 proc. konsumentów, a 37 proc. planuje połączyć zakupy online ze stacjonarnymi.

- Z punktu widzenia ochrony konsumentów jest to słuszne rozwiązanie, ale jeśli ktoś chce manipulować ceną, to znajdzie sposób – przyznał.

Innym zagrożeniem są fałszywe promocje, które polegają na tym, że ceny produktów są zawyżane przed obniżką, by pozornie dawać wrażenie atrakcyjnej oferty. Kolejną pułapkę stanowią fałszywe kody rabatowe, które mogą prowadzić do podania danych osobowych lub karty płatniczej. "Przed decyzją o skorzystaniu z kuponu, warto upewnić się, że pochodzi on z wiarygodnego źródła, np. oficjalnego newslettera sklepu" - podkreślono w analizie Exorigo-Upos, w której wykorzystano dane firmy badawczej PMR Market Experts.