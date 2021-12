Minister finansów o tym, kiedy można spodziewać się szczytu inflacji

Minister finansów Tadeusz Kościński spodziewa się, że szczyt inflacji nastąpi w styczniu lub lutym. - Potem CPI będzie się powoli obniżać. Jeśli dojdzie jakiś nowy czynnik zwiększający inflację, mamy otwartą drogę, by kontynuować tarczę antyinflacyjną - powiedział w piątek szef resortu. Kościński mówił też o pomyśle wprowadzenia zerowego VAT-u na żywność.

W Programie Trzecim Polskiego Radia szef MF był pytany, czy rozważane jest wydłużenie tzw. tarczy antyinflacyjnej, czyli m.in. obniżki akcyzy na energię elektryczną i paliwa, jeśli inflacja nie spadnie.

Tadeusz Kościński o inflacji w Polsce

- Spodziewamy się, że szczyt inflacji nastąpi w styczniu, lutym, potem będzie powoli schodzić. Jak będzie jakiś inny czynnik, bo nie wiemy co się stanie na świecie czy w Polsce, jak będzie paliwo do inflacji dolewane, to mamy otwartą możliwość, by kontynuować kolejną tarczę - zapowiedział Kościński.

Inflacja w Polsce PAP/Maciej Zieliński

Kościński mówił także o działaniach, które mogłyby zahamować wzrost inflacji w Polsce.

Jak podkreślił szef resortu finansów, premier Mateusz Morawiecki walczy o pozwolenie Komisji Europejskiej, by obniżyć VAT na żywność do zera. Zauważył, że obecnie nie ma podstaw prawnych, by zastosować w Polsce taką obniżkę, mimo że w tym tygodniu unijni ministrowie finansów osiągnęli porozumienie ws. nowelizacji unijnej dyrektywy VAT. - Ta dyrektywa dopiero będzie za dwa-trzy lata. Zgoda ministrów finansów jest kierunkowa. Parlament Europejski musi wydać opinię, później Rada Europejska musi dać zgodę - stwierdził Kościński.

Dodał, iż ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu premier wywalczy na Radzie Europejskiej tymczasową obniżkę VAT na żywność. Minister odniósł się też do proponowanych przez Polskę zmian w unijnym systemie handlu emisjami (ETS). Zaznaczył, że uprawnienia do emisji CO2 kupują obecnie nie tylko przedsiębiorcy emitujący dwutlenek węgla, ale również instytucje finansowe. - Jak one zaczęły kupować, wywindowało to ceny. Trzeba zablokować możliwość kupowania certyfikatów przez instytucje finansowe, wtedy ich cena spadnie i spadnie też cena energii – powiedział szef MF. Dodał, że jest duża szansa, że premier uzyska taką zgodę.

Wzrost cen. Sejm uchwalił przepisy mające zwalczyć inflację

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców. Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Posłowie uchwalili w czwartek także ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy ma przysługiwać osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP