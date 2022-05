"Mamy obowiązki nie tylko wobec nas, ale wobec tych, którzy potrzebują żywienia"

Wzrost cen żywności

Na pytanie czy mięsa, ziemniaków, chleba nam nie zabraknie, Karaczun odpowiedział: - Nie zabraknie? Zależy komu. Dlatego, że kwestia bezpieczeństwa to nie jest tylko liczba produktów, która będzie na rynku czy którą wyprodukujemy, ale ile jako konsumenci będziemy mogli za swoje pieniądze kupić, na co będziemy mogli sobie pozwolić.

- 30 procent polskich nawozów to były nawozy, które importowaliśmy z Rosji. Nie będziemy ich kupować, bo mamy embargo. Produkcja nawozów, to jest też kwestia ceny gazu, a będzie droższy. Warto pamiętać, że w cenach produkcji polscy rolnicy płacili najwyższą w Unii cenę za energię już kilka lat temu - powiedział Karaczun.

Ceny energii

Piechociński mówił również o "pilnowaniu zachowań polskich spółek energetycznych". - To jest nie do przyjęcia, żeby tak gwałtownie rosła cena energii. Nie tylko dla rolnictwa, nie tylko dla przemysłu rolno-spożywczego, ale dla gospodarstw domowych. Jeżeli te same spółki skarbu państwa pokazywały historycznie wysoki zysk. To się kupy nie trzyma. Apeluję nie tylko do minister finansów, nie tylko do premiera, ale UOKiK, że z tym trzeba walczyć - powiedział były wicepremier i minister gospodarki.