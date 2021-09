Polska straciła na obecności w Unii Europejskiej? Komentarze po wyliczeniach Patryka Jakiego

Według wyliczeń, przedstawionych przez europosła Patryka Jakiego, Polska straciła na członkostwie w Unii Europejskiej ponad 500 miliardów złotych. Innego zdania są ekonomiści, którzy wskazują, że bilans obecności we Wspólnocie jest dodatni.

W poniedziałek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Patryka Jakiego, która dotyczyła bilansu transferów finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską od 2004 roku. Zaprezentowano na niej raport przygotowany przez zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Krysiaka i prof. Tomasza Grosse.

- Bardzo często w przestrzeni publicznej słyszymy, szczególnie od polityków zachodnich, że Polska traktuje Unię Europejską jak bankomat. Pokażemy, że to nie jest prawda - rozpoczął europoseł z Solidarnej Polski.

Patryk Jaki przedstawia wyliczenia

Według przedstawionych na konferencji wyliczeń, Polska straciła podczas okresu członkostwa w Unii Europejskiej (w latach 2004-2020) 535 mld złotych. Jak zaznaczono, Polska otrzymała z unijnej kasy 593 mld zł netto. Na niekorzyść naszego kraju miał działać natomiast bilans finansowy spółek Unii Europejskiej transferujących zyski z Polski wobec zysków polskich spółek z UE - miał on wynieść minus 981 mld zł.

Według autorów raportu, saldo przepływów ze wspomnianych czynników przełożyło na stratę wysokości 388 mld zł. Eksport Polski do UE przy uwzględnieniu importu to natomiast strata w wysokości 147 mld zł.

Bilans finansowy Polski w UE YouTube, Patryk Jaki

Ile Polska zyskała na obecności w UE?

Do tych wyliczeń odnieśli się ekonomiści.

"Przykro mi to mówić panie pośle, ale autor czy autorzy tej tabelki wciskają panu kit. Ona jest z gruntu niepoprawnie zrobiona. Być może sami nie rozumieją operacji na liczbach, które wykonują, a może chcą zmanipulować pana i nas, ale to ich nie ratuje. Naukowo to kompromitacja jest" - ocenił prezes WiseEuropa dr Maciej Bukowski.

Komentarz Macieja Bukowskiego Twitter

"Eksperci wymyślają nowe mierniki bilansu płatniczego. Po co wymyślać, zaciemniać, kombinować. NBP to liczy. Z kraju 'deficytowego' staliśmy się krajem 'nadwyżkowym', jeżeli chodzi o nasz bilans finansowy vs zagranica. Plus 11 pp. PKB !!!" - to z kolei komentarz głównego ekonomisty Forum Obywatelskiego Rozwoju Sławomira Dudka.

Ekonomista Rafał Mundry wskazał na dane resortu finansów, zgodnie z którymi Polska od maja do lipca 2021 otrzymała w ramach funduszy z UE ponad 206 mld euro, a wpłaciła składkę w wysokości prawie 66,5 mld euro. Daje to "na czysto" ponad 140 mld euro.

Na korzyści z członkostwa w UE zwracali uwagę także eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"2 lata temu w PIE postanowiliśmy dokonać bilansu 15-letniej obecności Polski w UE. Z naszego raportu wynika, że bez niej mielibyśmy m.in. 12 proc. niższe PKB i 32 proc. niższy eksport" - pisał dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak.

"W okresie przedakcesyjnym oraz będąc członkiem UE Polska otrzymała około 163 mld EUR, wpłacając do unijnego budżetu nieco ponad 53 mld EUR. Środki unijne przyczyniły się do rozwoju Polski w wielu obszarach, co - jak pokazują badania - często jest dostrzegane również przez zwykłych Polaków" - napisano w raporcie, opublikowanym w 2019 roku.

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes