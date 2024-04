"Oryginalny wierzchołek góry absurdów za rządów PiS". Ministra komentuje

Wydatki podczas kampanii wyborczej

Dorożała poinformował też, że do podobnej sytuacji doszło w przypadku posła SP Michała Wosia. Od czerwca do października 2023 roku w miejscach pokrywających się z okręgiem wyborczym Wosia, między innymi w nadleśnictwie Rybnik, na różne imprezy towarzyszące Lasy wydały ponad 1,3 miliona złotych - mówił wiceminister.

Audyt w Lasach Państwowych potrwa do końca roku

Jak przypomniały w czwartek w komunikacie Lasy Państwowe, audyt trwa od stycznia, a ma potrwać do końca roku. Kontrola rozpoczęła się w dyrekcji generalnej, a obecnie jest prowadzona na wszystkich szczeblach organizacyjnych, w dyrekcjach regionalnych i nadleśnictwach, a także w zakładach krajowych. Zagadnienia podlegające audytowi to m.in. finansowanie wydarzeń typu pikniki w okręgu wyborczym byłego dyrektora generalnego LP; ponad 1200 transakcji zamiany nieruchomości w okresie 2020–2023; pozorne zatrudnianie polityków bądź osób z nimi związanych; sponsorowanie i umowy dla licznych podmiotów o powiązaniach politycznych i towarzyskich. Lasy wymieniły też nabycie zespołu pałacowo-parkowego Brynek w woj. śląskim; nieprawidłowości dotyczące ewidencjonowania czasu pracy i rozliczania delegacji służbowych przez byłego rzecznika LP; wyłanianie wykonawców usług czy dostawców towaru bez zachowania zasad konkurencyjności. LP podkreśliły, że część ustaleń z audytu stała się już przedmiotem zawiadomień kierowanych do wymiaru sprawiedliwości, jak np. nieprawidłowości w zakresie sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w Gdańsku czy akcja budowy bilboardów reklamowych z budżetem 65 mln zł.

Dodatkowa łazienka za 100 tys. zł

Publikacje w mediach i wsparcie dla parafii katolickich

Według komunikatu Lasów Państwowych zawansowana jest obecnie kontrola finansowania płatnych publikacji w mediach. Szacuje się, że na artykuły sponsorowane, programy telewizyjne i spoty radiowe w latach 2020-2023 wydanych zostało 8-10 mln zł, a pieniądze trafiały do "mediów określonego nurtu", bez wcześniejszego rozpoznania ofert rynkowych. LP wskazały np. koszt około 40 publikacji w tygodniku "DoRzeczy". Według LP audyt dotyczy także konkursów organizowanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, na czele z konkursem "Drewno jest z lasu". Ponad 11 mln zł trafiło w nieczytelny sposób głównie do parafii katolickich - podkreśliły Lasy. "Nasze zastrzeżenia budzi też rozmiar finansowania remontów dróg samorządowych z funduszu leśnego. To nie przypadek, że w roku wyborów parlamentarnych wydano więcej niż przez poprzednie siedem lat. Tym bardziej, że do zdjęć z symbolicznymi czekami ustawiali się politycy Suwerennej Polski" – oświadczył dyrektor generalny Witold Koss, cytowany w komunikacie Lasów. "Dlatego zdecydowanie zrywamy z podobnymi praktykami i wprowadzamy rozwiązania, które uniemożliwią je w przyszłości" - dodał Koss.