Przyjeżdżają z USA, Czech czy Bliskiego Wschodu. Polska staje się modnym kierunkiem

Polska zyskuje jako miejsce przyjazdu zagranicznych gości. Amerykanie coraz chętniej odwiedzają Polskę - informuje Magdalena Krucz, dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Zauważa również duży wzrost zainteresowania krajem nad Wisłą przez Czechów. - Polska stała się dla nich modna. Można by ją nazwać czeską Chorwacją - wyjaśnia.

Co przyciąga turystów do Polski

Magdalena Krucz w pytana o to, jak wygląda turystyka zagraniczna do Polski, wyjaśniła, że badania wskazują, iż naszym głównym "produktem" jest turystyka miejska i kulturowa, czyli najczęściej tzw. city breaki. Najliczniejszą grupą turystów od zawsze są Niemcy , rośnie też zainteresowanie gości ze Stanów Zjednoczonych.

- Tutaj zadziałała nasza bardzo dobra opinia, jaką sobie wyrobiliśmy w związku z pomocą Ukrainie. Głównie jest to Polonia, ale to są Amerykanie polskiego pochodzenia, czyli tacy, którzy nie mówią po polsku, ale mają polskie korzenie i chętnie do Polski przyjeżdżają, żeby poszukać tych korzeni - wskazała.