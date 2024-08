Tak Musk kupował Twittera. Wśród inwestorów fundusz zatrudniający synów rosyjskich oligarchów 

Wśród akcjonariuszy wymienionych w dokumencie znajdują się najsłynniejsi inwestorzy i przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej, a także fundusz powiązany z Seanem "Diddym" Combsem. We wniosku wymieniono prawie 100 podmiotów posiadających udziały w X, choć jak zauważa "The Washington Post" wydaje się, że wiele z nich reprezentuje różne fundusze kontrolowane przez tę samą firmę lub osobę. Inni inwestorzy to firma venture capital Andreessen Horowitz, saudyjski książę Alwaleed bin Talal al Saud, założyciel Twittera i były dyrektor generalny Jack Dorsey, a także 8VC.

Rosyjscy oligarchowie i ich synowie

Ich synowie, Jack Moszkowicz i Denis Aven, odnieśli sukces w Stanach Zjednoczonych, pracując dla 8VC pomimo powiązań ich ojców z rosyjską elitą. Według "Forbesa" Jack dołączył do funduszu venture capital w 2018 r., po czym w 2024 r. uzyskał stały pobyt w USA. Denisdołączył do funduszu w 2022 r., po początkowych trudnościach w zapewnieniu zatrudnienia w związku z umieszczeniem jego ojca na zachodnich listach sankcyjnych.

"Umiejętności zawodowe, a nie więzy rodzinne"

"Ludzie mają prawo wiedzieć"

Prawnicy organizacji non-profit Reporters Committee for Freedom of the Press złożyli w lipcu wniosek do sądu o ujawnienie akt w imieniu niezależnego dziennikarza technologicznego Jacoba Silvermana.