Jak wyjaśnia Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli, z jednej strony Getin Bank chciał uznania, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie mógł działać prawidłowo wykonując dwie funkcje - kuratora i organu prowadzącego restrukturyzację i likwidację. Tak się nie stało, TSUE uznał że jest to możliwe, jeśli BFG wykaże że funkcje były wykonywane niezależnie. Z drugiej strony BFG uznawał że nie musi nic wykazywać, bo ustawowo jest jasne że wykonuje funkcje w sposób niezależny. Tak się nie stało, TSUE uznał, że trzeba to jeszcze wykazać.

O wyroku TSUE: nie spełnia oczekiwań

Wskazał, że do TSUE zostało złożonych ponad 8 tysięcy skarg, w tym również frankowiczów. - Skarżący liczyli na to, iż TSUE uzna, że niedopuszczalne jest, aby jeden organ pełnił wszystkie powyższe funkcje. To otworzyłoby drogę do odszkodowań od Skarbu Państwa. O to się toczyła gra - podkreślił radca prawny.