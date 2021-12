Polski Ład w emeryturach. Na zmianach może stracić nawet 600 tysięcy osób

1. Polski Ład: część emerytur bez PIT, ale składka zdrowotna 9 proc.

Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł od przyszłego roku wszystkie emerytury i renty do kwoty 2500 zł brutto miesięcznie zostaną zwolnione z podatku dochodowego. Od takich świadczeń nie będą w ogóle potrącane zaliczki na podatek dochodowy. Od emerytur będzie potrącana natomiast pełna składka zdrowotna w wysokości 9 proc. - bez możliwości odliczenia od podatku.

Co to oznacza w praktyce? Zmiany w składce zdrowotnej częściowo ograniczą pozytywny skutek wzrostu kwoty wolnej od podatku. Według wcześniejszych wyliczeń Instytutu Emerytalnego chodzi o 100-200 zł mniejszy zysk niż w sytuacji, gdy podwyższona zostaje jedynie kwota wolna.

2. Ulga dla klasy średniej nie dla emerytów

3. Polski Ład a emerytury - wyliczenia

Jak zatem Polski Ład wpłynie na wysokość emerytury netto, czyli na rękę? - Emeryt ze świadczeniem 2500 złotych brutto otrzymuje dzisiaj na rękę 2088 złotych. Dzięki zmianom jego świadczenie na rękę wzrośnie do 2275 złotych, ponieważ nie zapłaci podatku 187 złotych miesięcznie. To 2244 złotych rocznie - tłumaczył niedawno rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

4. PIT-0 dla seniorów - pracujących emerytów

Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Teraz takich osób jest 142 tys. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że w 2022 r. zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł.

- PiS wygrał wybory między innymi dzięki obniżeniu wieku emerytalnego. Nie była to dobra zmiana i według mnie lepiej by było, gdyby wiek emerytalny w Polsce był zrównany i podwyższony do poziomu 67 lat. Zresztą rządzący sami to przyznali przy okazji Krajowego Planu Odbudowy - stwierdza Sobolewski. Tymczasem - jak zauważa - zachęta w stylu PIT-0 dla pracujących osób w wieku emerytalnym ma właśnie zachęcać seniorów do dłuższej pracy.