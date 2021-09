Nowa płaca minimalna. Rząd zajmie się projektem

Ostateczna wysokość płacy minimalnej w 2022 roku nadal nie jest znana. Rząd zajmie się we wtorek projektem rozporządzenia w tej sprawie. Zakłada on, że płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 200 złotych do 3000 złotych brutto. Przepisy określą również minimalną stawkę godzinową.

Obecnie płaca minimalna za pracę wynosi 2800 zł brutto, o 200 zł więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi 18,30 zł brutto.

Rząd w połowie czerwca br. przyjął propozycję, aby w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę ponownie wzrosło o 200 zł, wynosiłoby więc 3000 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa miałaby być wyższa od obecnej o 1,30 zł i wyniosłaby 19,60 zł. Zgodnie z przepisami taką propozycję przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Płaca minimalna 2021

W związku z tym ostateczna decyzja należy do rządu, który ustali płacę minimalną w 2022 roku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Musi ono zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do 15 września. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów został opublikowany pod koniec lipca i jest zgodny z tym, co rząd zaproponował w czerwcu.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku ma wynosić 3000 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1 proc. oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 51,4 proc. Dodano, że przy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3 tys. zł, kwota minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku powinna wynosić 19,60 zł.

Większej podwyżki domaga się Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W opinii do rządowego projektu postulowało, by wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3100 zł, co - jak wskazano - wpłynie na poziom dochodów dużej grupy pracowników, gdyż zgodnie ze statystykami ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej 13 proc. otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę.

Płacy minimalnej wyższej o co najmniej 10,71 proc. domaga się także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

Zgodnie z przepisami, ustalone przez Radę Ministrów na 2022 rok wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Rząd szacuje, że koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł. Podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej ma dotyczyć ok. 2,2 mln osób.

Płaca minimalna a Polski Ład

Zgodnie z rządowym kalkulatorem wynagrodzeń, w wyniku zmian podatkowych będących częścią Polskiego Ładu osoby zatrudnione na etacie z wynagrodzeniem na poziomie 3000 zł brutto mają zyskać 153 zł netto miesięcznie. Na rękę otrzymają oni 2355,72 zł. Do obliczeń przyjęto założenie, że pracownik nie ma dzieci poniżej 18. roku życia i nie jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Płaca minimalna - co to

Płaca minimalna to najniższa możliwa wysokość wynagrodzenia za pracę, na jaką pozwala prawo. Ustalana jest przez państwo jako stawka za wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w określonym wymiarze czasu.

Obowiązek zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy zapłaty w wysokości nie niższej niż określona kwota wynika bezpośrednio z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i nie jest on w żaden sposób uzależniony od kompetencji pracownika ani od możliwości pracodawcy.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes