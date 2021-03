Jak sprawdzić, w którym OFE jestem i ile pieniędzy jest na koncie?

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy zakładający likwidację otwartych funduszy emerytalnych . Teraz przepisy trafią do prac w Sejmie.

Założono, że ustawa wejście w życie 1 czerwca 2021 roku. Wówczas około 15,43 mln osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (stan na koniec grudnia 2020 roku) stanie przed wyborem, co zrobić z pieniędzmi zgromadzonymi na koncie w OFE. Do wyboru będą dwie możliwości. Jedna to przekształcenie - bez naszego udziału - rachunku OFE w rachunek IKE z potrąceniem 15 proc. uzbieranych środków. Druga możliwość to przeniesienie pieniędzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby tak się stało, trzeba będzie złożyć odpowiednią pisemną deklarację. Na decyzję przyszli emeryci będą mieli dwa miesiące - od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku.