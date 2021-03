Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Prezydent złożył podpis

- Zapowiadałem to po podpisaniu ustawy o trzynastej emeryturze. Ale wielu nie wierzyło, że to będzie możliwe. Mówiłem, że chciałbym, by te świadczenia można było podnosić co miesiąc, by była piętnasta, szesnasta emerytura. W czternastą mało kto wierzył. Dzisiaj staje się ona faktem i bardzo dziękuję panu premierowi (Mateuszowi Morawieckiemu - red.) i pani minister (rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg - red.), że dotrzymujemy słowa, że ta 14 emerytura jest. Będzie to kolejne świadczenie, które trafi do rąk emerytów i rencistów przed Bożym Narodzeniem. Tak jak trzynastka trafia przed Wielkanocą - powiedział prezydent.