Tak mieszkają Europejczycy. Własne mieszkanie to podstawa

Mało pokojów, wielu mieszkańców

Niedostatecznie zamieszkane domy w UE

Przeciwieństwem przeludnionego domu jest niedostatecznie zamieszkany dom, co oznacza, że jest on uważany za zbyt duży w stosunku do potrzeb zamieszkującej go rodziny. Klasyczną przyczyną niedostatecznego zamieszkania jest pozostawanie starszych osób lub par w domu po tym, jak ich dzieci dorosną i wyprowadzą się. W UE w 2023 r. jedna trzecia populacji mieszkała w niedostatecznie zamieszkanym domu, a odsetek ten był dość stabilny od 2010 r.