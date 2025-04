Utrudnienia dla klientów banków

PKO BP, Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Santander Consumer Bank i Toyota Bank - w tych instytucjach finansowych zaplanowano prace serwisowe na najbliższe dni. W związku z tym dostęp do części usług może być utrudniony.

PKO BP

Od piątku, 04.04.2025, od godz. 22:00 do niedzieli, 06.04.2025, do godz. 06:00 w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia: Moje Podróże24, PKO Dom, PKO Moto, Moje Życie24, PKO Życie oraz PKO Ubezpieczenie dziecka. Oznacza to, że nie będzie można kupić nowego ubezpieczenia oraz sprawdzić już posiadanych produktów.