Więcej punktów karnych za przekraczanie prędkości i inne wykroczenia. Resort proponuje zmiany

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce podnieść liczbę punktów karnych przyznawanych za przekraczanie prędkości i inne, najgroźniejsze wykroczenia w ruchu drogowym. We wtorek Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.

Punkty karne. Ministerstwo szykuje zmiany

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by kierowcy dostawali więcej punktów karnych m.in za przekroczenie prędkości czy jazdę po alkoholu. Punkty karne maja być naliczane za najmniejsze nawet przekroczenie dozwolonej prędkości - poniżej 10 km/h, a za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący dostanie aż 9 punktów karnych. 15 punktów karnych będzie można dostać za omijanie zapór kolejowych i za jazdę autostradą pod prąd. Taka sama kara została przewidziana za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

15 punktów w projekcie przewidzianej jest też za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Kierowca otrzyma też 15 pkt za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście.