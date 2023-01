"Doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach". Ekonomista Orlenu tłumaczy gwałtowne obniżki

PKN Orlen w ostatnich dniach gwałtownie obniżył hurtowe ceny paliw. - Zarzuca się nam, że mogliśmy to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy, bo sytuacja na rynku jest taka, że doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach - powiedział główny ekonomista płockiego koncernu Adam B. Czyżewski. W jego ocenie nie ma miejsca miejsca na spadek cen detalicznych "ze względu na ograniczoną podaż".

Od 1 stycznia 2023 roku stawki VAT na paliwa silnikowe wzrosły z 8 do 23 proc. Wynika to ze zmian w tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, która od tego roku funkcjonuje w okrojonym kształcie. W górę poszła też opłata paliwowa , o około 14 groszy na litrze benzyny i o 10 groszy na litrze diesla.

Z drugiej strony, w sobotę gwałtownie spadły hurtowe ceny paliw w PKN Orlen . Ceny benzyny 95 i oleju napędowego poszły w dół o około 12 proc., do najniższych poziomów od przełomu lutego i marca 2022 roku. W niedzielę doszło do kolejnej obniżki .

- To jest oczywista oczywistość, jak mówił klasyk, że mogliśmy płacić mniej, ale 1 stycznia płacilibyśmy więcej, więc wybrano inny wariant, że będziemy płacić więcej po to, żeby 1 stycznia płacić tyle samo - komentował w rozmowie z TVN24 prof. Marian Noga, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Główny ekonomista Orlenu wyjaśnia

Główny ekonomista PKN Orlen Adam B. Czyżewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową tłumaczył, że w Polsce cena detaliczna była kształtowana tak, aby nie doprowadzić do wzrostu popytu, co w warunkach ograniczonej podaży musiałoby się skończyć kolejkami na stacjach benzynowych i brakiem paliw. Utrzymywanie ceny na poziomie gwarantującej zbilansowanie popytu z podażą to świadoma polityka na całym świecie, nie tylko PKN Orlen - podkreślił.