"Istotna zmiana" w sprawie umów o pracę

Kiedy pracodawcy będą musieli zaoferować obcokrajowcowi umowę o pracę? - Jeśli praca jest świadczona pod kierownictwem pracodawcy i w miejscu oraz czasie przez niego wyznaczonym, jest odpłatna, to powinna być podpisana umowa o pracę. Dotyczy to wszystkich, i Polaków, i cudzoziemców - przekazała redakcji biznesowej tvn24.pl Ewa Flaszyńska, dyrektorka departamentu rynku pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ewa Flaszyńska, dyrektorka departamentu rynku pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy odniosła się do wymogu oferowania obcokrajowcom umów o pracę. Zapis ten znalazł się w projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Wymóg umów o pracę będzie dotyczył osób, od których wymagane jest zezwolenie na pracę oraz oświadczenie o powierzeniu pracy. Dotyczy to około 40 procent cudzoziemców, którzy w obecnym momencie pracują w Polsce - zapowiedziała Flaszyńska.

- Cudzoziemcy pracujący w rolnictwie, opiekunki do dziecka zatrudnione na podstawie umowy uaktywniającej, studenci będący cudzoziemcami, cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały, cudzoziemcy małżonkowie obywateli polskich również będą mogli pracować na różne umowy - przekazała szefowa departamentu rynku pracy.

Dla kogo umowa o pracę?

- Jeśli praca jest świadczona pod kierownictwem pracodawcy i w miejscu oraz czasie przez niego wyznaczonym, jest odpłatna, to powinna być podpisana umowa o pracę. Dotyczy to wszystkich, i Polaków i cudzoziemców. Tymczasem, mimo że w umowie przeważają cechy pracownicze, to 71 proc. cudzoziemców w świetle statystyk pracuje na umowach zlecenie - podkreśliła.