Musk spędzi wieczór wyborczy w sztabie Trumpa

Elon Musk spędzi wieczór wyborczy w rezydencji Trumpa w Mar-a-Lago w stanie Floryda, gdzie były prezydent USA wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami będzie czekał na pierwsze wyniki wyborów prezydenckich, które rozpoczęły się we wtorek. Najpierw tę informację podał "New York Times", a miliarder później potwierdził tę informację wpisem w serwisie X.

Wsparcie Muska dla Trumpa

Musk przeprowadził się do Pensylwanii, najważniejszego stanu z punktu widzenia wyników obecnych wyborów i zainwestował we wspierający Trumpa komitet wyborczy (tzw. SuperPAC o nazwie America PAC) łącznie co najmniej 140-190 milionów dolarów, choć sam Trump miał mówić osobom w swoim otoczeniu, że Musk wsparł go kwotą pół miliarda dolarów.