Harris w kultowym programie. "Będę na nas głosować"

- Jestem tu, by ci przypomnieć, że masz to. Bo umiesz robić to, czego twój przeciwnik nie potrafi: otwierać drzwi - powiedziała Harris, odnosząc się do potknięcia Trumpa przy próbie otwarcia drzwi śmieciarki podczas jednego z ostatnich wydarzeń kampanijnych.

Harris pierwszy raz w "Saturday Night Live"

Kampania na ostatniej prostej

Podczas sobotnich przemówień Trump twierdził, że wygra również w zdominowanym przez demokratów New Jersey, oraz że wygrałby nawet w bastionie demokratów - Kalifornii, "gdyby tylko Bóg zszedł na Ziemię i był liczącym głosy". Trump skierował również swoje przesłanie do kobiet, nazywając się "ojcem zapłodnienia" (mając na myśli zapłodnienie in vitro) oraz odnosząc się do swoich kontrowersyjnych słów z wcześniejszego wiecu o tym, że będzie "chronił kobiety, czy tego chcą czy nie". - Myślę, że kobiety mnie kochają, (...) bo jeśli nie będą mnie miały, będą miały miliony (imigrantów) zalewających nas i przychodzących do przedmieść - powiedział.