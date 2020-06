Bosak: Polacy zasługują na kogoś spoza politycznie poprawnego systemu

"Nadzieja na to, że jest możliwa lepsza polityka, polityka ideowa"

- To, co widzę, to nadzieja. Nadzieja na to, że jest możliwa lepsza polityka, polityka ideowa. To, co widzę, to coś więcej niż nadzieja. To wiara w to, że zaczęła się polityczna zmiana. Ja tę wiarę noszę w sobie od wielu lat - mówił. - Frazes "zjednoczonej prawicy", wzięty na sztandar przez partię rządzącą, nigdy nie był prawdziwy. Prawdziwe siły ideowe zjednoczyły się tutaj - podkreślał na swoim wiecu.