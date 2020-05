Uchwała PKW w sprawie wyborów oczekuje na publikację. "Prowadzimy pewne analizy"

Dworczyk: prowadzimy pewne analizy

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk był pytany w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, dlaczego uchwała nie została opublikowana. - My w tej chwili jeszcze prowadzimy pewne analizy z tym związane i zapewne niedługo ta uchwała zostanie opublikowana - odparł szef kancelarii premiera. Zapewnił, że brak publikacji "absolutnie to nie jest żadna forma nacisku na Senat". - Zresztą trudno mi sobie wyobrazić, jak w taki sposób można byłoby na izbę wyższa naciskać – dodał.

Piotrowski: to, że uchwała PKW nie jest publikowana, jest naruszeniem konstytucji

Konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski mówił na antenie TVN24, że "tutaj nie ma przesłanek do tego, żeby organ, który zajmuje się nadzorowaniem Dziennika Ustaw i dopowiada za istnienie, funkcjonowanie Dziennika Ustaw, był powołany do uwzględniania jakichś okoliczności dodatkowych".

- Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej powinna być opublikowana niezwłocznie i to, że nie jest publikowana, jest naruszeniem konstytucji. Zaniechanie opublikowania tej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej to jest przejaw działania, braku działania ściśle, które stanowi delikt konstytucyjny - ocenił. Jak przekonywał, "premier nie jest uprawiony do dokonywania ocen co do tego, czy akt, który ma być opublikowany, odpowiada mu czy nie odpowiada".