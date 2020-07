W pięciu największych miastach Polski wygrał Trzaskowski. Z województwami było już różnie

Dwa bieguny

Wyraźny rozdźwięk między wyborcami z największego miasta i otaczającym go regionem widoczny jest też w województwie łódzkim. Po zliczeniu wszystkich oddanych tu głosów wygrał zdecydowanie Andrzej Duda (zebrał 718 404 głosów, czyli 54,46 proc. wszystkich).

W samej Łodzi, trzecim pod względnem ludności mieście w Polsce, wyniki były zupełnie inne. Rafał Trzaskowski zebrał tu 227 780 głosów - czyli poparło go 63,83 procent wszystkich głosujących.

Decyzja ta sama, ale w innym wymiarze

W najludniejszej Warszawie wygrał zdecydowanie Rafał Trzaskowski - finalnie poparło go 695 559 osób, czyli 67,65 wszystkich głosujących w Warszawie. Tutaj Andrzej Duda wyścig wyborczy zakończył z poparciem 32,35 proc. głosów.

W ogólnym rozrachunku (po podliczeniu głosów z 99,67 obwodowych komisji) prezydent Warszawy wygrał na całym Mazowszu: poparło go 51,31 głosujących. Trzeba jednak zaznaczyć, że do wyników w woj. mazowieckim są doliczane głosy z zagranicy.

We Wrocławiu (czwartym pod względem ludności) też zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski. Ostateczne wyniki w tym mieście dały mu 66,62 procent wszystkich głosów. W woj. dolnośląskim werdykt wyborców był taki sam: też lepszy okazał się prezydent Warszawy, ale w innych proporcjach. Zagłosowało ostatecznie na niego 824 109 uprawnionych do głosowania, a to stanowi 55,39 proc. wszystkich oddanych głosów.