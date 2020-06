Duda: to należy do żelaznego kanonu kultury górniczej - możesz być pewny, że ratownicy po ciebie przyjdą

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podziękował w piątek w Bytomiu ratownikom górniczym za ich służbę. Jak zaznaczył, niosą oni pomoc "do ostatniej chwili, do ostatniego tchnienia".

"W imieniu Rzeczypospolitej i Polaków za waszą służbę dziękuję"

- To jest ogromna część jednej z najważniejszych tradycji, które towarzyszą górnikom, które należą do żelaznego kanonu tradycji, kultury górniczej: możesz być pewny, że (ratownicy) po ciebie przyjdą - dodał prezydent. Jak zaznaczył, ratownicy górniczy "niosą pomoc do ostatniej chwili, do ostatniego tchnienia". - Chwała wam za to. W imieniu Rzeczypospolitej i Polaków za waszą służbę dziękuję - powiedział Duda.