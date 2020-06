Mam wrażenie, że ten uniwersał Jarosława Kaczyńskiego jest aktem totalnej desperacji, w którym chce doskonale przypomnieć wszystkim Polakom, dlaczego za chwilę straci władzę nad Polską - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Michał Kamiński (Koalicja Polska). Odniósł się w ten sposób do listu prezesa PiS do członków swojego ugrupowania. - Jest wielka panika w obozie Zjednoczonej Prawicy. Pan prezes Kaczyński postanowił postraszyć swoich zwolenników złą opozycją - ocenił Tomasz Trela (Lewica). Jego zdaniem, w liście "jest tylko jedna rzecz prawdziwa – imię i nazwisko autora".

We wtorek prezes PiS wystosował list do członków swojego ugrupowania, w którym przekonuje, że ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta leży w elementarnym interesie Polski . Zdaniem prezesa PiS ewentualne zwycięstwo kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny. Kaczyński określił obecną sytuację jako "stan alertu", który, jego zdaniem, skończy się, jeśli Duda wygra wybory.

"Uniwersał Jarosława Kaczyńskiego jest aktem totalnej desperacji"

- Polska oczywiście po sukcesie opozycji w wyborach prezydenckich nie wróci do jakiegoś mitycznego systemu i Polska nie będzie w ruinie, bo nie była nią przed rokiem 2015. A to, że powrotu do roku 2015 nie ma, to jest zupełnie inna sprawa i z tego każdy w opozycji zdaje sobie sprawę. Bo nie jest tak, że nie uważamy, że w Polsce, która była przed 2015 rokiem nie trzeba było poprawiać wielu rzeczy. Trzeba było poprawiać, ale nie niszczyć - mówił.

"Prezes Kaczyński nie może się pogodzić z tym, że nie będzie miał swojej marionetki w Pałacu Prezydenckim"

Zdaniem Tomasza Treli, "jest wielka panika w obozie Zjednoczonej Prawicy". - Pan prezes Kaczyński postanowił postraszyć swoich zwolenników złą opozycją. Prezes Kaczyński nie może się pogodzić z tym, że nie będzie miał swojej marionetki w Pałacu Prezydenckim. Bardzo przeżywa to, że Senat dzisiaj jest demokratyczny i pracuje zgodnie z konstytucją, analizuje te buble prawne, które przychodzą z polskiego Sejmu. Do Senatu dołączy w najbliższym czasie urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ocenił.

- Wiemy, jak działa prezes Kaczyński. On lubi działać na telefon, on lubi wykonywać szybkie telefony, żeby szybko coś podpisać albo szybko coś przegłosować albo szybko coś przedłożyć. Bez względu na to, jaki kandydat opozycji wygra, to pan Kaczyński wie, że do niego pilota nie będzie miał. Musi się z taką myślą oswajać. Próbuje jeszcze walczyć, próbuje jeszcze mobilizować ten żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy - komentował.