Prawnik Donalda Trumpa: nie wierzę w spiski, ale nie wierzę też w przypadki

Jeżeli nie ma się nic do ukrycia, to pozwala się na dostęp inspektorom - powiedział w Filadelfii osobisty prawnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani. Podał w wątpliwość proces zliczania głosów w największym mieście Pensylwanii. Wyniki z tego stanu, wskazujące na zwycięstwo Joe Bidena, dały demokracie 273 głosy elektorskie, o trzy więcej niż minimum wymagane do objęcia urzędu prezydenta USA.

"Nie wierzę w spiski, ale nie wierzę w przypadki"

Na konferencji prasowej w Filadelfii osobisty prawnik Donalda Trumpa, były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani wyraził wątpliwości co do procesu zliczania głosów w największym mieście Pensylwanii. - Ani jeden z głosów nie został sprawdzony, tak jak wymagało tego prawo. Nawet kiedy pozyskano na to nakaz sądowy, by republikańscy obserwatorzy mogli podejść bliżej, to przesunięto ludzi liczących glosy jeszcze dalej – mówił.

- Jeżeli nie ma się nic do ukrycia, to pozwala się na dostęp inspektorom. To jest popularna praktyka przy badaniu głosów oddawanych in absentia [korespondencyjnie – red.]. Bierzecie taki głos, otwieracie, demokraci na to patrzą, republikanie na to patrzą i jeżeli nikt nie ma nic przeciwko, to głos wkładany jest do urny. Jeżeli ktoś ma coś przeciw, to głos odkłada się na bok – tłumaczył były burmistrz Nowego Jorku.