"Panie prezydencie, czas zrobić tak, jak życzy sobie naród"

PiS-owcy zaczęli nam robić autorytaryzm, no i Polacy pokazali, że nie dadzą sobie w kaszę dmuchać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że prezydent w tej sytuacji "może zrobić tylko jedno". Waldemar Pawlak, były premier i były prezes PSL, teraz wybrany na senatora, mówił, że trzeba doprowadzić do "rozpoczęcia procesu demokratycznych przemian".

Pawlak: trzeba szybko rozpocząć proces demokratycznych przemian

- W obliczu takiego napięcia i braku skłonności do pokojowego przekazywania władzy, to nie ma co dywagować nad szczegółami, trzeba szybko doprowadzić do objęcia rządu przez nowych ministrów, rozpoczęcia procesu demokratycznych przemian, choćby przywrócenia praworządności i wielu innych ważnych rzeczy - zaapelował Pawlak.