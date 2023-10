Tusk dostał pytanie od dziewięciolatki. "Zrobiłaś kawał wielkiej roboty. Zapisuję cię do sztabu, zgoda?"

czytaj dalej

Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilię. Nie ma zgody na takie patocelebryckie zachowania w internecie - mówił premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do afery związanej z polskimi youtuberami. Do jego słów odniósł się lider PO Donald Tusk. Wskazywał, że PiS powołał państwową komisję do spraw pedofilii, która "nie podjęła żadnego działania". Przypomniał też skandal pedofilski w polskim Kościele, nagłośniony po filmie braci Marka i Tomasza Sekielskich. - Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński osobiście odpowiadają za to, że państwo polskie nie zrobiło nic w tej kwestii - dodał.