Nowacka: proces dochodzenia do władzy będzie dosyć długi

Została zapytana, czy jest polityczny scenariusz, którego się obawia. - Myślę, że ten proces dochodzenia do tego, że będziemy my tworzyć rząd, będzie oczywiście dosyć długi i mozolny, natomiast raczej bym podejrzewała PiS o takie działania sabotażowe wewnątrz ministerstw, bo oni też przecież widzą, jakie dostali poparcie i widzą, jaka to jest jednak wielka różnica - powiedziała Nowacka.

Nowacka: myślę, że PiS nie odważy się na spektakl wyciągania, zastraszania, przekupywania

Dopytywana, czy jej zdaniem to podetnie PiS-owi skrzydła i nie będzie nawet prób stworzenia jakiejś alternatywnej koalicji, odparła: - Myślę, że będą próbowali udawać, ale z kim oni to mają robić? Z grupą z Konfederacji, która też nie jest tak liczna jak zakładali?

- Nie odważą się moim zdaniem jednak na spektakl wyciągania, zastraszania, przekupywania. Musieliby przekupić około 30 osób w tej chwili. I myślę, że to jest coś, do czego nie dopuszczą. Myślę, że raczej zajmą się paleniem akt, niszczeniem dokumentów i takim szykowaniem, że jakoś tam to będzie, przetrwają, nikt ich nie rozliczy tak szybko, bo wszystko poukrywają i wrócą do władzy szybko, bo (Andrzej) Duda będzie nas blokował. Otóż nie, rozliczymy was - mówiła.