Bodnar: te wybory na wiele lat zdecydują o ustroju politycznym Rzeczpospolitej

- One zdecydują o tym, czy my powrócimy na ścieżkę demokratyczną, ścieżkę przestrzegania zasady praworządności, rzeczywistej, pełnej integracji z Unią Europejską, lojalnych relacji z Unią i z innymi państwami. Czy też będziemy się dalej pogrążali w takiej drodze w kierunku autorytaryzmu, w kierunku dominacji woli politycznej nad prawem, nad konstytucją, czy pójdziemy w drogę w kierunku podważania naszej integracji europejskiej - powiedział.

Zaznaczył, że "to nie jest tak, że my pierwsi przechodzimy taką drogę". - Musimy to porównywać do tego, co się stało na Węgrzech, gdzie już praktycznie rzecz biorąc nie ma normalnej demokracji - mówił były RPO.