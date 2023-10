Są młodzi i pełni pomysłów. W wyścigu o głosy wyborców wyprzedzili doświadczonych polityków

- Rzeczą, która najbardziej na to wpłynęła, to byli ludzie, którzy powiedzieli mi, zanim to do mnie dotarło: "Adam, słuchaj, ty jesteś kimś, kto powinien się znaleźć w tym Sejmie i my ci w tym pomożemy” – mówi najmłodszy z przyszłych posłów. Adam Gomoła ma 24 lata i mieszka w Gogolinie, niedaleko Opola. W liceum był przewodniczącym szkoły i aktywnym członkiem społeczności. W wieku 15 lat został najmłodszym sędzią piłkarskim w województwie opolskim. To, że w Sejmie też będzie najmłodszy uważa za atut. Chce zmienić to, jak działa wielka polityka.