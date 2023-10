"My o te prawa się upominamy i będziemy o nie walczyć"

Kobiety stanowią większość społeczeństwa, ale pozwalają, by to inni meblowali im życie – przekonywała podczas konferencji w Lublinie Małgorzata Gromadzka, która ubiega się o mandat poselski z listy Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedziała, że ona i inne kandydatki będą przekonywać mieszkanki regionu do udziału w wyborach parlamentarnych.

Spotkanie z udziałem posłanek Aleksandry Gajewskiej i Marty Wcisło odbyło się w ramach akcji "Kobiety na wybory". Uczestniczyły w nim także Monika Lipińska i Beata Stepaniuk, zastępczynie prezydenta Lublina, oraz radne lublińskiej rady miasta i kandydatki do parlamentu. Konferencja rozpoczęła się bez udziału Marzeny Okły-Drewnowicz, która spóźniła się na miejsce z powodu uszkodzonej opony w samochodzie.

- Nawet pogoda reaguje na naszą obecność – zażartowała Małgorzata Gromadzka, kandydatka na posłankę, dodając, że "wiatr zmian wywiewa wszystko, co złe". – A to złe to władza, która decyduje za kobiety. Jest nas, kobiet, 52 procent w społeczeństwie. Kobiety stanowią większość, ale to nie my decydujemy, decyduje mniejszość. My nie decydujemy nawet o sobie – alarmowała kandydatka.

"Upominamy się o te prawa"

Jak zauważyła, "kobiety w Polsce oddają własny głos innym". - Dają możliwość meblowania swojego życia osobom, które nie wiedzą, co to jest rodzina, nie są dziadkami, ojcami. A ten pan, który na czele tej partii stoi, chce nam meblować życie – mówiła Gromadzka, nawiązując do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS.

Gromadzka przypomniała treść 33. artykułu Konstytucji RP, mówiącego o tym, że kobiety mają prawa równe mężczyznom.

Art. 33. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym

– I my o te prawa upominamy się i będziemy o nie walczyć. Każdy, kto nie oddaje głosu w wyborach, nie decyduje o sobie – przekonywała polityczka.

Zapowiedziała, że ona i inne kandydatki będą rozmawiać z mieszkankami Lubelszczyzny i przekonywać je do udziału w wyborach 15 października.

