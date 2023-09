Jak głosować za granicą? Ważne terminy przed wyborami

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 574 dni. Siły ukraińskie zabezpieczyły kontrolę nad wsiami Kliszczijiwka i Andrijiwka, około osiem kilometrów na południe od Bachmutu w obwodzie donieckim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. Resort uznał, że ten taktyczny sukces przybliża wojska ukraińskie do jednej z głównych tras zaopatrzenia do Bachmutu od południa, jednak siły rosyjskie nadal utrzymują linię kolejową, która biegnie wzdłuż nasypu, tworząc łatwą do obrony przeszkodę. "Niedawne przesunięcie rosyjskich sił powietrznodesantowych z Bachmutu do obwodu zaporoskiego prawdopodobnie osłabiło rosyjską obronę wokół Bachmutu" - ocenił brytyjski resort. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.