Dzisiaj program specjalny "Czas Decyzji. Wybory Kobiet". "Siła kobiecego głosu może zdecydować o przyszłości Polski"

O godzinie 19.20 na antenie TVN24 odbędzie się program specjalny "Czas Decyzji. Wybory Kobiet" z udziałem dziennikarek i publicystek TVN24 i "Faktów" TVN. Prowadząca program Diana Rudnik podkreśliła we "Wstajesz i Wiesz", jak ważny w nadchodzących wyborach będzie właśnie głos kobiet. - O przyszłości Polski będą decydować kobiety. Zdecydują aktywnie, jeśli się zmobilizują i do wyborów pójdą, zdecyduje ich nieobecność, jeśli tego nie zrobią - powiedziała.

Prowadząca program specjalny Diana Rudnik podkreślała, że właśnie głosy kobiet mogą zadecydować o wyniku wyborów parlamentarnych 15 października. - To jak najbardziej nie jest na wyrost, to potwierdzają kolejne sondaże, kolejne badania socjologów, specjalistów, ekspertów, którzy badają rynek wyborczy, badają nastroje i niewątpliwie siła kobiecego głosu może sprawić, i może zdecydować o przyszłości Polski. Nie bójmy się tego słowa, bo to są historyczne wybory, więc o przyszłości Polski będą decydować kobiety. Zdecydują aktywnie, jeśli się zmobilizują i do wyborów pójdą, zdecyduje ich nieobecność, jeśli tego nie zrobią - mówiła we "Wstajesz i Wiesz" na antenie TVN24, Diana Rudnik.

"Czas Decyzji. Wybory Kobiet"

W programie specjalnym "Czas Decyzji. Wybory Kobiet" Diana Rudnik będzie rozmawiać z dziennikarkami i publicystkami TVN24 i "Faktów" TVN: Agatą Adamek, Anną Jędrzejowską, Katarzyną Kolendą-Zaleską, Moniką Olejnik, Anitą Werner i Arletą Zalewską. - O sile kobiecego głosu - bardzo silne kobiece głosy - podkreśliła prowadząca. - Fantastyczne kobiety, nasze koleżanki redakcyjne, które są tak blisko kampanii, jak tylko można być - powiedziała. - Mówię, że one są tak blisko kampanii, jak tylko mogą być, także dlatego, że to jest wyjątkowy moment, to jest ostatnia niedziela, ostatnia kampanijna prosta. Za tydzień w porze debaty będziemy odliczać już do zamknięcia lokali wyborczych - dodała.

Diana Rudnik zwróciła uwagę, że to ostatni moment, by "trochę spojrzeć na tę kampanię wstecz, trochę przeanalizować co się udało, co jeszcze przed nami przez te pięć dni, kiedy aktywnie politycy o głosy mogą zabiegać, jaki czas przed nami". - W aspekcie oczywiście kobiet, które mają szansę w bardzo ważnym momencie także dla nich zabrać głos. Bo to są pierwsze wybory po wyroku trybunału Julii Przyłębskiej, który sprawił, że hasło "Piekło Kobiet" stało się namacalną rzeczywistością wielu kobiet - dodała prowadząca program. Program specjalny "Czas Decyzji: Wybory Kobiet" 8 października o godzinie 19.20 na antenie TVN24.

