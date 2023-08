Pakt senacki. O mandaty powalczą też polityczni debiutanci

Na listach paktu senackiego ogłoszonego przez opozycyjne ugrupowania znaleźli się również debiutanci. Wśród nich są między innymi były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał broni Mirosław Różański, doświadczony pilot, generał brygady rezerwy Jan Rajchel czy wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk.

W czwartek liderzy ugrupowań opozycyjnych ogłosili porozumienie w sprawie paktu senackiego. Zakłada on, że Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Nowa Lewica, PSL oraz Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.

Na listach paktu senackiego, do których dotarła reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska znalazło się wielu obecnych senatorów, niektórzy posłowie jak na przykład Grzegorz Schetyna (PO), czy Magdalena Biejat (partia Razem) a także debiutanci, którzy w przeszłości nie zasiadali w parlamencie.

Adam Bodnar - były rzecznik praw obywatelskich

Wśród takich osób, szerzej znanych opinii publicznej, jest były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który kandyduje z ramienia Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 44 (Warszawa: Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz). To prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, w latach 2010–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Odkąd zajmuję się prawami człowieka, w czasie mojej całej kadencji jako RPO, ja się nie godziłem na rzeczywistość, w której łamane są standardy praworządności, naruszane są liczne prawa człowieka. I w życiu się nie spodziewałem, że to zajdzie aż tak daleko - mówił w środę, kiedy szef PO Donald Tusk przedstawiał go jako kandydata do Senatu.

Generał Jan Rajchel

Na listach opozycji znalazł się również doświadczony pilot, generał brygady rezerwy Jan Rajchel, którego jako kandydata w okręgu nr 14 (obejmującym powiaty: lubartowski, łukowski, opolski, puławski, rycki) wskazała KO. Rajchel jest ekspertem Fundacji Stratpoints i profesorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przez ostatnie lata swojej służby wojskowej (trzy kadencje) był rektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. We wrześniu 2016 roku zakończył zawodową służbę wojskową, przechodząc w stan spoczynku.

Generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych

O mandat senatora z ramienia Polski 2050 powalczy także były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych emerytowany generał broni Mirosław Różański. Będzie kandydował w okręgu nr 20 (Zielona Góra). Różański jest prezesem fundacji Stratpoints i ekspertem Polski 2050 Szymona Hołowni ds. bezpieczeństwa.

- Przez 30 lat państwo mnie kształciło, szkoliło. Myślę, że warto spłacić ten dług, jestem gotowy - powiedział generał Różański 16 sierpnia w "Faktach po Faktach" w TVN24. - Kiedy przez ostatnie lata spoglądałem, że o kwestiach bezpieczeństwa dyskutuje się podczas pikników militarnych, podczas wieców politycznych, to uznałem, że chyba to nie jest najlepsza formuła i trzeba dążyć do tego, aby jednak parlament stał się miejscem tej poważnej dyskusji. Myślę, że o kwestiach bezpieczeństwa mogę mówić dużo. A jeżeli jeszcze będą się ze mną moi adwersarze zgadzali bądź przedstawili jakąś alternatywę do tego, co mówię, to chyba właśnie parlament jest najlepszą platformą - mówił.

Jacek Trela - adwokat, były prezes NRA

Jednym z debiutantów na listach paktu senackiego jest także wskazany przez Polskę 2050 warszawski adwokat, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2016-2021 Jacek Trela, który wystartuje z okręgu nr 16 (Lublin). Trela od lipca 2021 roku jest członkiem Polski 2050 Szymona Hołowni.

Samorządowcy

Na listach paktu senackiego znalazło się wielu samorządowców. Jednym z nich jest burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski. Jako kandydat wskazany przez Polskę 2050 wystartuje z okręgu nr 46 (Siedlce). Funkcję burmistrza pełni nieprzerwanie od 2002 roku.

O mandat senatorski ubiegać się będzie także w okręgu nr 86 (Olsztyn) z ramienia KO wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk. Od początku pracy zawodowej związana z edukacją. Z wykształcenia jest germanistką, przez niemal pięć lat (od marca 2014 roku) była dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.

Na liście znalazła się między innymi wiceprezydent Rzeszowa Jolanta Kaźmierczak. Wieloletnia radna miasta, lokalna polityk PO wystartuje w okręgu nr 56 (Rzeszów).

