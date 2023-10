Owsiak o Marszu Miliona Serc: przyjechała cała Polska, tego dnia postanowiliśmy być ze sobą

czytaj dalej

- Najważniejsze, to pokazać swój sygnał sprzeciwu. Im więcej osób to pokaże, im więcej osób zachęcimy do głosowania, tym lepiej - mówiła przed kamerą TVN24 uczestniczka Marszu dla lepszej Polski w Krakowie. To jedno z wielu wydarzeń towarzyszących i wspierających warszawski Marsz Miliona Serc. Swój sprzeciw i nadzieję na zakończenie konfliktów w kraju pokazywali również mieszkańcy między innymi Łodzi czy Wałbrzycha.