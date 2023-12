WOŚP pod palmami. Tak gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na Bali 

28 stycznia 2024 roku odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Towarzyszy mu motto: "Tu wszystko gra OK!". We wtorek gośćmi TVN24 byli wolontariusze, którzy organizują finał WOŚP na indonezyjskiej wyspie Bali.

- Mamy serduszka, które są przetłumaczone na język lokalny bahasa Indonesia. Lokalni mieszkańcy pytali nas, czym jest ta inicjatywa, na czym polega. Tłumaczyliśmy, co się generalnie w Polsce dzieje, i że to jest takie święto w polskim kalendarzu. Robili sobie z nami zdjęcia, pozowali do wideo - opowiadali goście programu "Wstajesz i wiesz".

Finał WOŚP na Bali

Sztab WOŚP na Bali można wesprzeć m.in. kupując koszulki z logiem Orkiestry. - Te koszulki wciąż są w pre-orderze, wszystkie pieniądze trafiają do WOŚP - poinformowali. Dodali, że wysłali dwie bardzo specjalne koszulki do Polski. - One są limitowaną edycją. Jest "number one" i "number two". Jedynkę ma Jurek, natomiast dwójka jest dostępna na Allegro. Może być wasza - zachęcali.