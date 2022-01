,WOŚP 2022. Profesor Maciej Wojtkowski o technologii wykorzystywanej do bezinwazyjnej diagnostyki oczu

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się pod hasłem "Przejrzyj na oczy" i jest pierwszym w dotychczasowej historii WOŚP, z którego środki przeznaczone zostaną na okulistykę dziecięcą. Wśród urządzeń, które najczęściej wskazywane są przez szpitale jako niezbędne do sprawnego diagnozowania i leczenia pacjentów okulistycznych, znajdują się między innymi oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego, synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń siatkówki, czy wyposażenie sal operacyjnych, jak choćby mikroskopy i stoły operacyjne.