"Jeśli nie chcecie z nami grać, nie przeszkadzajcie. Niech to nie będzie polską klątwą"

Chcemy rozwiesić nad naszymi głowami na placu Bankowym ogromną flagę australijską. Chcemy wypuścić hymn australijski. Trwa 2 minuty 14 sekund. Te 2 minuty 14 sekund będziemy chcieli poświęcić ludziom, którzy walczą z żywiołem, którzy muszą teraz odbudować swoje domy - mówił Jerzy Owsiak na konferencji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Jeżeli gracie z nami - super, kochamy was za to, tulimy do serca. Jeżeli nie chcecie z nami grać, nie przeszkadzajcie, nie piszcie donosów na organizatorów naszych imprez. Niech to nie będzie jakąś niesamowitą polską klątwą - apelował.

TVN DISCOVERY POLSKA JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 28. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

W piątek odbyła się konferencja prasowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumowująca przygotowania do 28. Finału WOŚP.

"Jesteśmy z Polakami na całym świecie"

Prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak poinformował, że już w sobotę na placu Teatralnym startuje bieg "Policz się z cukrzycą". - Pomyśleliśmy, że jeżeli stawiamy tak piękne studio, to szkoda, żeby to tylko żyło jeden dzień, więc rozłożyliśmy to na dwa dni - powiedział.

- Ten kraj wolny ma 30 lat według mnie. Jest to Polska, która od 30 lat żyje wolnością, żyje pracą swoich obywateli i ich wyborami. Wśród tych 30 lat mamy 28 Finał. Proszę sobie sięgnąć pamięcią i poszukać drugiej takiej idei, która ma się dobrze, która dzięki temu, że łączymy ludzi, może tworzyć rzeczy niezwykłe, nieprawdopodobne, nie tylko w Polsce. Jesteśmy z Polakami na całym świecie - mówił.

1760 sztabów

Szef WOŚP powiedział, że w tym roku jest 1760 sztabów, "jeszcze więcej niż to było rok temu". I dodał, że 100 sztabów zacznie grać wcześniej niż Polska. Chodzi o sztaby WOŚP za granicą.

Wśród nich Owsiak wymienił Australię, Nową Zelandię, Indonezję, Chiny, Japonię. - Będziemy w całej Europie, będziemy w obu Amerykach, a także na naszym kole polarnym. Oni mówią krótko: lisy polarne i niedźwiedzie białe nie mają portfeli, ale wchodźcie na nasze strony, mamy piękne rzeczy, które można licytować, które specjalnie dla was wykonaliśmy - mówił.

"Najtrudniejszy moment w dziejach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"

Owsiak nawiązał też do tragicznych wydarzeń z Gdańska z poprzedniego roku, z 27. Finału WOŚP. - Na moment zatrzymaliśmy się, to najtrudniejszy moment w dziejach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - przyznał.

13 stycznia wieczorem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w centrum miasta. Napastnikiem był 27-letni Stefan W., który podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wtargnął na scenę. Prezydent Gdańska w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie następnego dnia zmarł. Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. Jego pogrzeb odbył się 19 stycznia w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina.

- Trzy tygodnie temu, kiedy spotkaliśmy się z Magdą, żoną zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, powiedzieliśmy sobie razem: "chcemy celebrować zwycięstwo, nie chcemy celebrować tragedii, przeżyliśmy ją". Ostatnia puszka pana prezydenta pokazała, jak bardzo Polacy na całym świecie są ze sobą, jak bardzo internet huknął. Nie było takiej zbiórki na świecie. Powiedzieliśmy sobie, że chcemy mówić o tym, jak bardzo jesteśmy solidarni, jak bardzo nam tej solidarności potrzeba - mówił Owsiak.

Zwrócił się także do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Panie ministrze sprawiedliwości, co się dzieje z tym człowiekiem? [Stefanem W. - przyp. red.] Minął rok, nic na ten temat nie wiemy, a chciałbym chociaż jedną rzecz wiedzieć jako organizator jednej z dwóch tysięcy imprez, która będzie miała miejsce w Polsce - mówił.

- Pytacie państwo o bezpieczeństwo. W związku z tym mam pytanie, w jaki sposób ten człowiek dostał się na scenę? Proszę odpowiedzieć mi na to. Ma pan śledczych, ma pan cały aparat, który miał rok, żeby tylko pomóc nam w jednej rzeczy. W jaki sposób ten człowiek dostał się na scenę? - pytał.

"Teraz Australia potrzebuje pomocy". Będzie flaga i hymn

Szef WOŚP nawiązał również do sytuacji w Australii. - Powiedzieliśmy im: zbierajcie pieniądze dla siebie, teraz wy potrzebujecie pomocy. To będzie pomoc symboliczna, nie zmieni oblicza tej tragedii, ale na pewno pomoże - powiedział.

Przypomniał, że rok temu były zbierane pieniądze na Bali przez Orkiestrę, po to, żeby pomóc ofiarom trzęsienia ziemi.

- Po koncercie Renaty Przemyk, przed koncertem Agnieszki Chylińskiej chcemy rozwiesić nad naszymi głowami na placu Bankowym ogromną flagę australijską. Jest już uszyta. Chcemy wypuścić hymn australijski. Trwa 2 minuty 14 sekund. Te 2 minuty 14 sekund będziemy chcieli poświęcić ludziom, którzy walczą z żywiołem, którzy muszą teraz odbudować swoje domy - mówił Owsiak.

- Jeżeli gracie z nami - super, kochamy was za to, tulimy do serca. Jeżeli nie chcecie z nami grać, nie przeszkadzajcie, nie piszcie donosów na organizatorów naszych imprez. Niech to nie będzie jakąś niesamowitą polską klątwą. Cieszmy się z tego, że nasz kraj odbudował się, że tętni niesamowitym kolorem. Ustańmy z tą mową nienawiści - apelował prezes Fundacji WOŚP.

Owsiak: Teraz Australia potrzebuje pomocy tvn24

28. Finał WOŚP

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 27 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych.

Hasło 28. Finału brzmi: "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Od 1993 roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.