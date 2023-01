Świadkowie twierdzą, że z premedytacją rozjechał psa. Jest akt oskarżenia

Jest akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi O., podejrzanemu o celowe rozjechanie samochodem psa. Zwierzę bawiło się z właścicielem na polnej drodze na Ursynowie, kiedy doszło do potrącenia. Z relacji świadków wynika, że 62-letni kierowca zrobił to umyślnie. Zwierzę nie przeżyło wypadku.

O sprawie informowaliśmy w sierpniu ubiegłego roku . Do potrącenia czworonoga doszło w okolicach ulicy Zięby na Ursynowie. Z ustaleń policjantów wynika, że właściciel wyszedł ze swoim cocker spanielem na popołudniowy spacer i zaprowadził go tam, gdzie psy mogą biegać luzem. Był to teren zielony w pobliżu polnej drogi. W pewnej chwili na drodze pojawił się samochód.

Psa nie udało się uratować

Policjant dodał, że według relacji świadków kierujący peugeotem widział cocer spaniela na poboczu, przyspieszył jednak samochodem i umyślnie go potrącił. - Wszyscy jednogłośnie mówią, że zrobił to celowo. Zatrzymał się dopiero po kilkudziesięciu metrach. Wyszedł, spojrzał na cierpiące zwierzę, wymienił kilka zdań z właścicielem i niewzruszenie odjechał. Właściciel psa podbiegł do niego. Widać było, że zwierzę bardzo cierpi. Jedna z kobiet zaproponowała pomoc w przewiezieniu czworonoga do weterynarza. Mimo wielu zmagań o jego życie nie udało się go uratować. Obrażenia były zbyt rozległe - informował Koniuszy.