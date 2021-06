Ministerstwo nie chce oddać Południowego, bo "Warszawa ma 10 szpitali". Kaznowska: to jest kradzież

Ministerstwo Zdrowia na pytania o zwrot Szpitala Południowego odpowiada, że Warszawa ma mnóstwo placówek i łóżek szpitalnych i bez Południowego sobie poradzi. - Co to w ogóle jest za argument? To jest kradzież i trzeba to nazwać po imieniu - skwitowała słowa rzecznika resortu zdrowia wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

- Co to w ogóle jest za argument? To jest kradzież i trzeba to nazwać po imieniu - skwitowała słowa Andrusiewicza wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. - Warszawa, ogromnym wysiłkiem mieszkańców naszego miasta, z naszych podatków, wybudowała ten szpital za kwotę prawie 400 milionów złotych i ten szpital jest nam bardzo potrzeby właśnie na Ursynowie, bo to jest młoda dzielnica. Obok jest Wilanów i gminy na południe od Warszawy - tam nie szpitala. A teraz ministerstwo wychodzi i mówi: "nie, wam ten szpital nie jest potrzebny, to my sobie go zabierzemy. To może tamten też nie jest wam potrzeby to też go sobie zabierzemy". Co to są za argumenty? Na pewno nieprawne, na pewno niefinansowe, wiec ja takich argumentów nie kupuję - podkreśliła Kaznowska.