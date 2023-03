Zastraszonym dzieciom zabrali portfele, planowali napad z atrapami broni. Policja zatrzymała dwóch 14-latków

Ursynowscy policjanci zatrzymali dwóch 14-latków podejrzanych o rozbój i zastraszanie dzieci. Nastolatkowie grozili pokrzywdzonym z użyciem przedmiotu przypominającego broń palną, zabrali im telefony komórkowe oraz pieniądze. - Przyznali, że planowali również napad z atrapami broni na osiedlowy punkt handlowy, jak również włamania do mieszkań. Odpowiedzą także za zniszczenia samochodów - przekazała aspirant Iwona Kijowska z ursynowskiej policji.

Po zgłoszeniu rozboju przy ulicy Szolc-Rogozińskiego na warszawskim Ursynowie, do którego doszło kilka dni temu, sprawą zajęli się operacyjni z wydziału specjalizującego się w ściganiu tego rodzaju przestępstw. - Funkcjonariusze ustalili, że sprawców było dwóch. Ubrani na czarno, z założonymi kominiarkami lub maskami na twarzach, wyciągali i kierowali w stronę małoletnich przedmiot przypominający krótką broń palną. Zastraszonym dzieciom zabierali portfele z zawartością oraz telefony komórkowe i oddalali się w stronę pobliskiego osiedla - opisała policjantka.

Dodała, że w piątkowy wieczór, w podobny sposób te same osoby, dokonały kolejnego rozboju przy ulicy Grzegorzewskiej.

14-latkowie planowali napad, kupili już łom

Policjanci z ursynowskiego komisariatu zajęli się wyjaśnianiem okoliczności i ustalaniem sprawców. Po analizie uzyskanych informacji, ustalili, że sprawcy poszli w kierunku ulicy Cynamonowej. Twarze nastolatków były widoczne na monitoringu, a przy kontenerze na odzież używaną funkcjonariusze odnaleźli dwa otwarte plecaki, obok leżały przedmioty należące do okradzionych dzieci.

- Determinacja kryminalnych doprowadziła do zatrzymania jednego ze sprawców. Okazał się nim 14-letni mieszkaniec osiedla przy ulicy Szolc-Rogozińskiego. Chwilę później policjanci złożyli wizytę drugiemu wspólnikowi, który przebywał w mieszkaniu przy ulicy Polinezyjskiej. Obaj 14-latkowie przyznali się do czynów. Poinformowali, że planowali napad z atrapami broni na osiedlowy punkt handlowy, jak również włamania do mieszkań. W tym celu zakupili łom, który został zabezpieczony przez policjantów podczas przeszukania mieszkania - opisała dalej policjantka.