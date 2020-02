Wszystkie buspasy będą dostępne dla motocyklistów. "Kierowcy autobusów nie zgłaszali uwag"

Od kwietnia motocykliści będą mogli korzystać ze wszystkich buspasów w mieście. To efekt prowadzonego przez półtora roku pilotażu. "Nie odnotowaliśmy niebezpiecznych zdarzeń z udziałem motocykli" - przekazali urzędnicy.

Decyzję o udostępnieniu wszystkich warszawskich buspasów Rafał Trzaskowski ogłosił we wtorek rano na Facebooku. - Po dwóch sezonach testów czas na ostateczną decyzję - napisał. I dodał: - Pilotaż tego rozwiązania przyniósł pozytywne wyniki, dlatego z przyjemnością wdrożymy je na stałe. Zmiany w organizacji ruchu i oznakowaniu będą wprowadzane już od kwietnia.

Na wszystkich, stałych buspasach

Pilotaż trwał od maja 2018 do października 2019 roku. W tym czasie motocykliści mogli poruszać się po buspasie na Radzymińskiej i w alei "Solidarności" na odcinku od Krynoliny do Rzeszotarskiej oraz na Trasie Łazienkowskiej od Alej Jerozolimskich do skrzyżowania alei Stanów Zjednoczonych z Ostrobramską. W tym samym czasie ratusz przeprowadził kampanię informacyjną "Motocykle na buspasach". - Motocykliści z odpowiednim poszanowaniem potraktowali przywilej jazdy po wydzielonych pasach – ocenił Trzaskowski.