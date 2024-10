Weekendowe remonty na stołecznych ulicach, zwężona Łazienkowska

Drogowcy wyremontują lewy i środkowy pas Trasy Łazienkowskiej między przystankiem autobusowym Rozbrat a mostem Łazienkowskim. Kierowcy będą jeździli po czasowo zlikwidowanym buspasie. Prace potrwają od 25 października od godz. 22 do 28 października do godz. 4.

W czasie prac kierowcy w stronę Wisły pojadą tylko jednym pasem. Robotnicy kilkadziesiąt metrów przed przystankiem autobusowym Rozbrat wygrodzą lewy i środkowy pas, a kierowców skierują na pas, którym na co dzień jeżdżą autobusy. Samochody dojadą do mostu Łazienkowskiego i zjadą na Wisłostradę z tego samego pasa.

Utrudnienia będzie można ominąć: al. Szucha, Alejami Ujazdowskimi i Jerozolimskimi do mostu Poniatowskiego lub ul. Waryńskiego i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich. Remontowany fragment Trasy Łazienkowskiej kierowcy będą mogli objechać także przez: Waryńskiego, Goworka, Spacerową, Gagarina i Czerniakowską.

Prace na Targówku

"Od piątku 25 października od godz. 22 do poniedziałku do godziny 4 kierowcy nie przejadą Zabraniecką z Targówka do Rembertowa. Od strony ronda Granzowa, ul. Strażacką będzie można dojechać wyłącznie do stacji benzynowej. Z kolei od strony Targówka Zabraniecka zostanie zamknięta za wjazdem do spalarni odpadów" – przekazał ZDM.