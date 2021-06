Węzeł POW pod wodą, odwodnienie przegrało z ulewą

Front burzowy dotarł nad stolicę przed godziną 15. Prognozowano opady deszczu rzędu 10-15 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru dochodzące do 60-70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie przed utrudnieniami przekazał także około godziny 16 punkt informacji drogowej GDDKiA. W międzyczasie okazało się jednak, że na węźle doszło także do zderzenia trzech samochodów osobowych. Po kilku godzinach sytuacja powtórzyła się. - O godzinie 19.50 doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala - poinformował Maciej Jabłoński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.