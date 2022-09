Ratusz pokazuje, jak zieleń zmieni Chmielną. Drzewa i miejsca do wypoczynku

Ratusz pokazał, jak teraz wygląda ulica Chmielna i jak zmieni, gdy pojawi się na niej zieleń. Wcześniej wątpliwości co do zasadzenia drzew miał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jednak ostatecznie wydał zgodę na zazielenienie ulicy.

"Chmielna będzie piękna. Niedawno otrzymaliśmy pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. planowanych zmian - czyli - jest zgoda na zieleń na Chmielnej! Drzewa, zieleń, miejsca do wypoczynku - będzie elegancko" - czytamy we wpisie ratusza, który pojawił się w czwartek na Facebooku.

Przypomnijmy: latem ubiegłego roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił zwycięski projekt nowej Chmielnej . Pierwsze miejsce zdobyła pracownia RS Architektura Krajobrazu, znana między innymi z projektu Bulwarów Wiślanych. Architekci przyznawali wówczas, że chodzi im o "ponadczasową oprawę ulicy", która przy okazji wspomoże funkcjonującą już działalność gastronomiczną i handlową. Zależało im też na tym, by przestrzeń miała charakter spacerowy - dużą uwagę poświęcili zieleni, by - jak przyznawali - korony drzew mogły zapewnić latem cień i dogodne warunki dla ogródków restauracyjnych. W koncepcji zawarto także m.in. skwer przy kinie Atlantic i drewniane siedziska. Wszystko przy dużej ilości zieleni, bo projektanci chcieli posadzić ponad 130 dorodnych drzew, w tym 64 w ciągu samej ulicy.

Będzie zielona Chmielna

Wątpliwości miał jednak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Układ Chmielnej na odcinku Nowy Świat - pasaż Wiecha jest wpisany do rejestru zabytków. Dlatego proponowane zmiany wymagały jego zgody. W sierpniu tego roku "Gazeta Stołeczna" informowała o tym, że w momencie, gdy urząd konserwatorski sceptycznie podchodził do pomysłu nasadzenia drzew. Rzecznik MWKZ Andrzej Mizera wskazywał, że konserwator zalecił, by pojawiły się na bocznych placykach, a nie na samej Chmielnej. Wkrótce jednak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o porozumieniu w tej sprawie.