Od godziny 22 utrudnienia na Bemowie. Zamkną Powstańców Śląskich i Górczewską

W związku z budową metra w piątek 26 listopada, o godzinie 22, zamknięte zostaną obie jezdnie ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od Górczewskiej od Konarskiego. Nieprzejezdna będzie także północna jezdnia ulicy Górczewskiej od Góralskiej do Konarskiego. Taka zmiana organizacji ruchu będzie funkcjonowała do poniedziałku.

Piątek: zamknięte jezdnie Powstańców Śląskich

Objazd wyznaczono ulicami Człuchowską i Lazurową do ulicy Górczewskiej oraz ulicy Górczewską do ulicy Lazurowej i Połczyńskiej.

Sobota: utrudnienia na Górczewskiej w kierunku Bemowa

"Utrudniony będzie dojazd do centrum handlowego. Klienci nie będą mogli skorzystać ze zjazdu w stronę centrum handlowego z jezdni północnej (w stronę Bemowa). Zjazd i wjazd z jezdni południowej (w stronę centrum) będzie nadal możliwy – z wyjazdem wyłącznie w stronę centrum. Dodatkowo w sobotę, 27 listopada, wjazd do sklepu na wysokości ul. T. Krępowieckiego zostanie zawężony do jednego pasa ruchu. Wyjazd możliwy będzie wyłącznie w kierunku Bemowa. Natomiast w niedzielę, 28 listopada, dojazd do centrum handlowego na wysokości ul. T. Krępowieckiego zostanie całkowicie zamknięty. W tym dniu dojazd do sklepu możliwy będzie tylko od strony Bemowa" - podkreślili urzędnicy.